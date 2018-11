Els transportistes francesos aixequen les barreres dels peatges a la Catalunya Nord

Els transportistes francesos, acompanyats d'altres col·lectius, han aixecat les barreres dels peatges de la Catalunya del Nord a més d'altres d'arreu de França aquest dissabte. L'acció respon al malestar que hi ha entre el sector per l'elevat preu dels carburants i també per exigir una baixada d'impostos per part de l'executiu d'Emanuel Macron. Entre els punts que han acumulat més manifestants hi havia els principals peatges com el d'El Voló o el dos de Perpinyà. Un dels manifestants, en Gérard Autet, lamenta l'actitud del govern francès i reclama que "s'actuï ràpid" per acabar amb una situació que ha qualificat d'"insostenible". "Ells viuen molt bé, amb sous molt alts, però la gent del carrer no pot pagar la benzina", ha reblat.