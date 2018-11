El Govern vol imposar restriccions al trànsit a la meitat dels ciutadans

El pla del Govern per acabar amb el vehicle de combustió a l'horitzó del 2050 començarà molt abans al camp de joc municipal. L'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica remès ja als diferents grups parlamentaris estableix que «els municipis de més de 50.000 habitants integraran en la planificació d'ordenació urbana mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat». En altres paraules, establir plans d'actuació que restringeixin la circulació de cotxes de forma similar a les plantejades ja per algunes capitals com Madrid. Aquesta mesura afectarà en el seu conjunt un total de 138 ciutats a Espanya amb una població de 23,6 milions de persones. Això equivaldria al voltant de la meitat de la població actual de l'Estat, concentrada majorment a capitals de província i grans nuclis urbans propers a Madrid i Barcelona.

Per altra banda, el director general de Trànsit, Pere Navarro, va assenyalar que els patinets i bicicletes elèctriques «no poden conviure amb els vianants ni estar amb els cotxes», perquè «la velocitat a la qual es desplacen és diferent». No obstant això, va rebutjar la possibilitat que tinguin un carril propi perquè «no hi ha espai», i va advertir que el seu ús no disminueix el nombre de cotxes, ja que, segons el seu parer, el patinet «és per als que utilitzen el transport públic».

En aquest sentit, va destacar que la «solució fàcil» és que cada mitjà tingui el seu carril, però que el carrer «és limitat» i «no hi caben». «Caldria fer un pacte, seure tots, en comptes que estiguin pressionant l'administració», va dir. A més, va criticar que poder deixar aquests vehicles a les voreres, «a vegades» fa que «costi passar» a persones en cadires de rodes o a qualsevol vianant. Navarro va explicar que «ningú que utilitzi el cotxe passarà amb patinet, que substituirà els desplaçaments a peu, i ens ha costat molt fer que la gent vagi caminant».