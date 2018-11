El jutge demana un informe sobre pagaments de fons reservats al xofer de Bárcenas

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que investiga el presumpte finançament irregular del PP a partir dels papers de l'extresorer Luis Bárcenas, ha dictat un acte en el qual sol·licita a la Secretaria d'Estat d'Interior que informi amb «la màxima urgència» sobre els suposats pagaments al xofer de l'alt càrrec popular a compte de fons reservats, en el marc de l'anomenada operació Kitchen. De la Mata vol en concret «un informe urgent i complet relatiu en particular als objectius de preparació, aprovació, execució, informe, supervisió i control» d'aquesta operació en què estarien involucrats els comissaris José Manuel Villarejo, a la presó provisional, i el seu soci Enrique García Castaño.

Tots dos estan sent investigats per un altre jutge de l'Audiència Nacional, Diego de Egea, en el marc de l'operació Tàndem. No obstant això, De la Mata, que instrueix el possible finançament irregular del Partit Popular, vol tenir accés a aquesta informació que esquitxaria l'extresorer i en la qual es podria haver recaptat documentació rellevant per a la causa. El jutge sol·licita a Interior que detalli «les identitats de totes les persones que hagin participat» en l'operació Kitchen.