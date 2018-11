May nomena un nou ministre per al Brexit però negociarà personalment amb la UE

La primera ministra britànica, Theresa May, va nomenar Stephen Barclay com a nou ministre per a la Sortida de la UE en substitució del dimissionari Dominic Raab, però serà ella la que s'encarregui de negociar el Brexit amb la UE. Barclay, que va votar a favor de Brexit en el referèndum del 2016, era fins ara secretari d'Estat al Ministeri de Sanitat i es converteix en el tercer titular de la cartera creada per negociar amb la UE la sortida del Regne Unit, després de David Davis i Raab, que va dimitir dijous pel seu desacord amb el text de sortida pactat amb Brussel·les.

En tot cas, la mateixa May supervisarà els últims deu dies de negociacions amb la UE sobre el futur marc de relació i Barclay se centrarà en la preparació a nivell nacional de cara al Brexit i en què el text de sortida sigui aprovat pel Parlament britànic. «Farà el paper a nivell nacional», va assenyalar.

May també va nomenar Amber Rudd nova ministra de Treball en substitució d'Esther McVey, convertint-se així en la sisena a ocupar aquesta cartera des de 2016. Rudd torna d'aquesta manera al Govern després de la seva dimissió com a titular d'Interior el passat mes d'abril. Aquesta setmana va sortir en defensa del text pactat per May amb Brussel·les, reconeixent que la «perfecció mai serà possible».

Per altra banda, el ministre britànic de Medi Ambient, Michael Gove; el ministre de Comerç, Liam Fox; el de Transport, Chris Grayling; la titular de Cooperació i Desenvolupament Internacional, Penny Mordaunt, i la líder conservadora a la Cambra dels Comuns, Andrea Leadsom, van acordar que seguiran al gabinet de la primera ministra.

Gove ha estat qui ha convençut la resta, ja que considera que «és important seguir treballant amb el gabinet per garantir el millor resultat possible». Després de pensar-s'ho molt, finalment ha decidit que la millor manera d'obtenir els «canvis que es persegueixen sobre l'acord» és «dins del propi gabinet».

Paral·lelament, un grup de diputats conservadors estan sumant suports per intentar apartar del seu càrrec la primera ministra britànica a causa de l'esborrany d'acord sobre el Brexit amb la UE. Almenys una vintena d'ells han sol·licitat un vot de no confiança contra la dirigent, encara que poden ser més, ja que no tenen per què fer pública la seva decisió. Per desafiar el seu lideratge es necessiten 48 peticions, i per destituir-la un total de 158 dels 315 diputats conservadors han de votar en contra seu.

Només Graham Brady, el president de l'anomenat Comitè 1922, el grup parlamentari conservador que agrupa els diputats que no ocupen càrrecs ministerials, coneix el nombre exacte de sol·licituds, ja que és ell qui les rep. Tot i que els mitjans britànics asseguren que pot haver-hi ja peticions suficients per desafiar May i s'especula amb la possibilitat que la votació sigui dimarts.

Si la moció triomfés, May seria obligada a dimitir al capdavant del Partit Conservador i, en conseqüència, del Govern. Tindria a més prohibit postular-se com a candidata en el consegüent procés d'elecció de nou líder. Si fracassés, la primera ministra no podria ser sotmesa a una altra votació en els 12 mesos posteriors.



La fi de la lliure circulació

La primera ministra britànica va ratificar que el Regne Unit començarà a partir del proper mes de març el procés de sortida de la Unió Europea i que ho farà «amb plena integritat» gràcies al seu pla. «Tot el que hi ha en l'acord negociat amb la UE està orientat a garantir que marxem l'1 de gener de 2021, i aquest acord donarà per acabat el lliure moviment de persones», va afegir.