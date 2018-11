Més de 600 desapareguts en els incendis de Califòrnia

El nombre de persones desaparegudes pels incendis al nord de l'estat nord-americà de Califòrnia s'ha elevat a 631, mentre que la xifra de víctimes mortals ha augmentat a 63. El xèrif del comtat de Butte, Kory Honea, va assenyalar que darrerament s'han trobat els cossos de set persones, tot afegint que la informació podria canviar en qualsevol moment. A més, Honea va manifestar que és probable que «molta gent no sàpiga que els estem buscant».

Almenys 11.862 estructures han estat destruïdes per l'incendi, entre elles 9.700 habitatges familiars, uns 1.000 més dels que es van assenyalar dimecres. Les autoritats van destacar que desconeixen exactament el nombre de persones que han estat evacuades, però consideren que la xifra podria superar els 52.000.

El president dels Estats Units, Donald Trump, realitzarà avui una visita a Califòrnia per reunir-se amb les víctimes dels incendis, segons va confirmar la Casa Blanca. «Estem en temps molt difícils. Mai serà el mateix. Però puc assegurar-los que tots a Califòrnia faran el millor que puguin», va manifestar el governador de Califòrnia, Jerry Brown. Brown va descriure el lloc com una «zona de guerra». «Això és tan devastador que realment no tinc les paraules per descriure-ho», va afirmar.



Estat de desastre

Trump va declarar dilluns l'estat de desastre a Califòrnia i va ordenar ajuda federal per combatre els incendis forestals, els més destructius de la història de l'estat. «Acabo d'aprovar una sol·licitud accelerada per a una declaració de desastre major per a l'estat de Califòrnia. Volia respondre ràpidament per alleujar una mica de l'increïble patiment que s'està experimentant a la zona. Estic amb vosaltres», va assenyalar el mandatari a través del seu compte a la xarxa social Twitter.

Segons va informar la Casa Blanca en un comunicat, la declaració posa fons federals a disposició de les persones afectades als comtats de Butte, Los Angeles i Ventura.