Una dona mor en les protestes contra el preu dels carburants a França

Una dona va morir, diverses persones van resultar ferides, 24 van ser arrestades i 17 d'elles van acabar sota disposició policial durant la jornada de protestes ahir a França, on més 120.000 persones van sortir als carrers en 3.200 punts del país, segons el balanç oficial el ministre de l'Interior, Christophe Castaner, per protestar contra l'increment dels impostos sobre els carburants.

Amb ingressos per valor de 33.800 milions d'euros previstos per 2018, l'impost sobre hidrocarburs o TICPE és el quart ingrés fiscal més important per a l'Estat francès per darrere de l'IVA, els impostos sobre la renda i les empreses. S'espera que el TICPE augmenti el seu valor cada any fins el 2022, amb altres 3.700 milions addicionals, segons el Govern.

Aquesta pujada està relacionada amb l'anomenat pla de transició energètica amb què França vol eliminar la dependència de l'economia dels combustibles fòssils, així com fomentar el desenvolupament de les energies renovables i complir amb els compromisos signats en els Acords de París contra el Climàtic per reduir l'escalfament global.

La manifestació més important va ser la de París, on els armilles grogues –com es coneix les persones que protestaven ahir per dur-les, ja que també els identifica amb la protesta en ser un element que s'han de posar els conductors quan s'aturen a la carretera– van travessar els Camps Elisis en direcció a la Bastilla, sense que es produissin incidents gaire destacats.

La mort de la dona, segons les primeres indagacions, semblava que havia estat com a conseqüència d'un atac de pànic del pilot d'una motocicleta, que circulava pel departament de Savoia, a l'oest del país i l'hauria atropellat, segons van informar tant Castaner com la Policia de la localitat.



Un atropellat a Arres

En tot cas, no va ser l'únic incident amb danys personals que es va haver de lamentar durant la jornada de protestes d'ahir. A Arras, un home de 71 anys, atropellat per un automòbil, va resultar greument ferit. La seva vida, però, no corria perill. Un segon manifestant va ser tirat a terra però no va resultar ferit i es va desencadenar una baralla entre armilles grogues i un motorista.

Les protestes van anar cobrant força a mesura que va anar passant el matí. La prefectura de Calvados va anunciar que 3.500 persones van participar aquest dissabte des de dos quarts de vuit del matí a la mobilització dels armilles grogues.

La Policia de l'Alta Savoia va haver d'emprar gas lacrimogen per dispersar els armilles grogues que bloquejaven l'accés al viaducte de Egratz Passy. «Entre 80 i 100 vehicles s'havien reunit des de les vuit del matí i van començar a bloquejar el pas poc abans de dos quarts de nou del matí», informava Le Figaro.