El jutge envia el Rei del Cachopo a presó per l'assassinat de la seva parella

L'advocat de César Román, Javier Notivoli, va afirmar ahir que el conegut com El Rei del Cachopo li ha assegurat que és «totalment i absolutament innocent» dels càrrecs que se li imputen com a presumpte autor de l'assassinat de la seva parella, Heidi Paz Bulnes. Tot i això, el jutge el va enviar a presó ahir a última hora.

César Román va ser detingut el passat divendres a Saragossa, al restaurant Gerardo del carrer Italia del barri de Delicias, on feia dos mesos treballant com a cuiner amb una identitat falsa sota el nom de Rafael Rujano.

En declaracions als mitjans de comunicació després que Román fos traslladat ahir a la Prefectura Superior de Policia d'Aragó per prestar declaració, Notivoli va dir que no pot confirmar si l'arrestat ha decidit declarar o no, ja que estaria incomplint el secret de sumari.

«Cal entendre que s'està investigant la mort d'una persona, a més molt jove i en unes circumstàncies realment estranyes. Si el sumari és secret, ho és per alguna cosa i l'obligació de l'advocat és guardar total i absolut silenci», va indicar el lletrat.

Notivoli va apuntar que César Román ha col·laborat en tot moment amb els agents per a la presa de mostres d'ADN, com «així ho preveu la llei per a qualsevol detingut».

A més, durant les primeres hores d'ahir a la tarda la Policia Científica va procedir a prendre-li les empremtes dactilars i a fer-li fotografies.