L'Argentina troba el submarí desaparegut fa un any

La recerca del submarí ARA San Juan, amb 44 tripulants a bord, ha arribat a la seva fi un any després de la desaparició. El Ministeri de Defensa i l'Armada de l'Argentina van confirmar ahir la troballa del submarí desaparegut el 15 de novembre de 2017.

Les restes es troben a 907 metres de profunditat i a 500 quilòmetres de la costa. Es troba en un estat molt deteriorat, amb el buc «deformat i implosionat», i la seva extracció dependrà de la «tecnologia existent», segons el ministre de Defensa argentí, Oscar Aguad. Tot i això, el govern ja va advertir les famílies que no té massa recursos per dedicar-hi, de manera que el vaixell podria quedar sense ser rescatat.

El cap de la Base Naval de Mar del Plata, el capità Gabriel Attis, havia informat prèviament els familiars de l'estat de les restes del submarí, sense «obertures de consideració», parts de l'hèlix enterrades i restes escampades en un radi de 70 metres.

La nau va ser localitzada per l'empresa nord-americana Ocean Infinity en rebre un nou senyal a uns 800 metres de profunditat. L'avís va fer sospitar que podia tractar-se del submarí perdut, ja que es corresponia amb un objecte d'uns 60 metres de diàmetre, unes dimensions molt similars a les del submarí que va desaparèixer el 15 de novembre de 2017.



Les sospites dels familiars

Els familiars dels 44 tripulants que navegaven en el submarí demanaran a la jutgessa que investiga els fets, Marta Yáñez, que preservi el lloc de troballa, segons va confirmar en declaracions a Sputnik l'advocada querellant Sonia Kreischer. «Vull demanar que preservin el lloc», va comunicar la lletrada, que representa les famílies querellants en la causa judicial, i que va manifestar les seves sospites que tant el Govern com la Marina argentina ja sabien on estava el submarí.

«Van passar un munt de testimonis per la causa, i ens van mentir a la cara dient que no ho sabien, que podia haver passat això», va sostenir l'advocada abans d'assegurar que, des de la desaparició del submarí el 15 de novembre de l'any passat, «hi ha fotos en les quals es demostra que els serveis de recerca van passar diversos cops per aquest lloc». «Van pentinar la zona en diverses ocasions», va afegir.

L'avocada creu que fins ara no s'havia donat a conèixer la localització del buc «perquè no convenia, perquè no estava en condicions el submarí». En canvi, creu que ara ha transcendit a causa de «la pressió social, ja que van tenir temps per tapar moltes coses».



Recuperar les restes

Ara, el Govern argentí ha començat a treballar en els plans per reflotar les restes del submarí perquè les famílies puguin recuperar els cossos dels 44 morts en el sinistre. L'operació es preveu extremadament difícil, segons han explicat a Clarín fonts del Ministeri de Defensa, ja que la zona on es troba és de molt difícil accés. Tot i això, ja ha advertit de la manca de recursos per fer-ho.

Tot i això, el Govern argentí ha promès fer tot el que estigui a les seves mans perquè les famílies puguin recuperar les restes mortals de les víctimes. «Justícia i veritat era el que demanàvem», va dir el pare d'un dels morts, Jorge Villareal, també a Clarín. «Sabem on estan els nostres fills. Esperem aviat rebre alguna fotografia, esperem poder donar-los el comiat que es mereixen. Així podrem tenir pau», va afegir. De moment, la jutgessa Marta Yañez espera rebre els primers informes tècnics sobre la troballa.

«En aquest moment ho tinc tot regirat. És l'única cosa que sé. Venen un munt d'incògnites ara, saber què va passar. I sobretot, la troballa implica veure la realitat molt cruament, és molt difícil», va explicar Noelia, esposa d'Hugo Aramayo, un altre dels tripulants.

L'última comunicació amb el submarí ARA San Juan es va produir durant el matí del dimecres 15 de novembre de 2017, mentre navegava en el golf de San Jorge rumb a Mar del Plata amb 44 persones a bord.