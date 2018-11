La recerca s'havia de suspendre el divendres 16 de novembre

? El senyal identificat ahir dissabte per Ocean Infinity va ser classificat des d'un primer moment com un senyal de classe C, la qual cosa implicava que tenia fortes probabilitats de coincidir amb el buc perdut. Tot i això, feia només una setmana, el ministre de Defensa d'Argentina, Oscar Aguad, havia anunciat que la cerca del submarí se suspendria de manera temporal just divendres.

Aguad va assenyalar que la raó per la qual se suspenia la cerca és perquè l'empresa encarregada, Ocean Infinity, traslladaria el rastrejador per a manteniment a Sud-àfrica.

No obstant això, el pare d'un dels 44 tripulants del submarí, l'advocat Luis Tagliapietra, va confirmar que la cerca es reprendria al febrer de 2019.