Els transportistes aixequen les barreres dels peatges a la Catalunya del Nord

Els transportistes francesos, acompanyats d'altres col·lectius, van aixecar ahir les barreres dels peatges de la Catalunya del Nord a més d'altres d'arreu de França. L'acció respon al malestar que hi ha entre el sector per l'elevat preu dels carburants i també per exigir una baixada d'impostos per part de l'executiu d'Emanuel Macron. Entre els punts que van acumular més manifestants hi havia els principals peatges, com el del Voló o el dos de Perpinyà.

Des de primera hora del matí d'ahir dissabte, centenars de persones de diferents col·lectius van aixecar les barreres dels peatges de la Catalunya del Nord. Es tractava d'una protesta que es va estendre arreu del territori francès i que responia a les queixes per part de diferents gremis, liderats pels transportistes, pels alts preus dels carburants.

«No podem pagar la benzina, i el problema és que el 60% del preu són impostos del Govern», va queixar-se en Gérard Autet, un dels manifestants. I és que el govern d'Emanuel Macron, assegurava Autet, no ha fet «res de res» per millorar la vida dels francesos. «Al contrari, jo estic jubilat i només veig com la meva pensió cau mentre que els preus de qüestions bàsiques no paren de pujar», va assenyalar. Autet demanava que «s'actuï ràpid» per acabar amb una situació que va qualificar d'«insostenible». «Ells viuen molt bé, amb sous molt alts, però la gent del carrer no pot pagar la benzina», va reblar.

Per això van decidir mobilitzar-se i donar suport a la convocatòria inicial dels transportistes. De fet, en els peatges del Voló i de Perpinyà s'hi podien veure pancartes en defensa de diferents gremis.

L'acció va començar a les set del matí i estava previst que s'allargués fins el vespre. Els manifestants van aixecar les barreres i, per això, els conductors s'estalviaven pagar el peatge. «Aquests diners anirien a l'Estat i això ho volem evitar», va afegir Autet.

A més, també van preparar-se diverses protestes en centres comercials i benzineres. L'objectiu, deien els concentrats, era aconseguir que ningú posés benzina, pagués un peatge o comprés en una gran superfície comercial.

La manifestació va provocar que diversos conductors haguessin de prendre paciència, ja que les protestes incloïen talls de mitja hora, que van provocar petites retencions, especialment en les sortides dels peatges. Alguns fins i tot es mostraven satisfets per haver-se estalviat els diners de l'autopista.

De moment, també es preveu una nova convocatòria de protestes per a aquest diumenge i una altra exclusiva dels transportistes per a demà.