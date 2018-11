Ábalos no descarta eleccions generals pel 26 de maig

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, no ha tancat la porta aquest dilluns a la possibilitat d'un avançament electoral que situï els comicis espanyols el 26 de maig, coincidint amb les eleccions autonòmiques, municipals i europees. "Res és descartable", ha afirmat en un esmorzar informatiu a Madrid on ha recordat, no obstant, que "el seu executiu lluita per aprovar els pressupostos generals de l'Estat", que amb el 'no' dels independentistes no tenen garantits els suports suficients per prosperar. Segons Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, utilitzarà "amb responsabilitat" la seva potestat de convocar eleccions.

El número dos de Sánchez al PSOE matisa d'aquesta manera les manifestacions de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que divendres va assegurar que el seu executiu no tenia cap intenció d'avançar les eleccions. "No som 84, som els de la moció de censura", va dir la portaveu. Fonts del seu executiu han donat per fet ja que el govern espanyol, no podrà aprovar els comptes del 2019 i es plantegen la possibilitat de no presentar-los al Congrés per no rebre un revés a la cambra.

Preguntat per aquestes qüestions, el ministre de Foment ha assegurat que el seu executiu treballa encara en l'aprovació dels pressupostos, però ha recordat que les formacions independentistes vinculen l'aprovació dels comptes a "coses que no hi tenen res a veure". En aquest sentit, i preguntat per un possible avançament electoral, no ha tancat la porta a unes eleccions que avançarien el final de la legislatura un any i que farien coincidir en alguns punts fins a sis paperetes el 26 de maig.

De moment, ha afirmat, l'executiu té intenció d'aplicar les seves polítiques per la via del decret i el projecte de llei, i el president espanyol disposa de la potestat de convocar eleccions quan ho consideri oportú. "Sánchez ho farà quan ho hagi de fer, no a remolc de ningú", ha dit Ábalos, que ha recordat que cal no "aventurar res".