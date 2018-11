Atenes Dinou detinguts per disturbis després d'una manifestació

Atenes Dinou detinguts per disturbis després d'una manifestació

Dinou persones van ser arrestades dissabte a la nit a Atenes pels disturbis ocorreguts després de la manifestació amb motiu del 45 aniversari de la revolta de la Universitat Politècnica de 1973, que va suposar el principi del final de la dictadura dels coronels a Grècia. Tot i que inicialment van ser detingudes més persones, aquestes dinou van ser arrestades per presumptes delictes relacionats amb els disturbis i, en concret, per les ferides patides per dos agents de policia.