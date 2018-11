Investiguen l'assassinat a trets d'un home de 27 anys a Alacant

La Policia Nacional investiga les circumstàncies del presumpte assassinat d'un jove de 27 anys el cadàver del qual va ser trobat amb sis trets a Alacant. Els veïns van alertar la policia que hi havia un home estès a terra i amb sang a la Zona Nord de la ciutat.

La víctima, que té antecedents per delictes violents i contra el patrimoni, presentava sis trets al cap, pit i espatlla. Avui se li farà l'autòpsia per determinar si els trets es van disparar per l'esquena, ja que veient els orificis i amb la sang resulta difícil determinar quins són d'entrada i de sortida.

En un primer moment no es podia determinar la identitat de l'home, però després de les primeres investigacions de la Policia Nacional van aconseguir identificar-lo.