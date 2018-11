Tres activistes de Femen van irrompre en un acte convocat a la plaça d'Orient de Madrid per l'Associació per a la Derogació de la Memòria Històrica amb motiu del 20-N, aniversari de la mort de Franco, per denunciar que és una «vergonya» que aquest tipus d'actes siguin legals. Vestides amb pantalons negres i amb el pit descobert, les participants en la protesta portaven escrit sobre el pit el lema «feixisme legal, vergonya nacional».