May avisa que encara hi ha la possibilitat de fer canvis en l'acord per al Brexit

May diu que no signarà l´acord amb la UE si té dubtes.

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar que encara existeix la possibilitat de fer canvis sobre el principi d'acord tècnic sobre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea aconseguit amb les autoritats de Brussel·les. «Res està acordat fins que tot quedi acordat. Encara hi està havent més negociacions», va explicar la primera ministra.

En aquest sentit, May va assegurar que no signarà l'acord definitiu del Brexit si no està d'acord amb la relació futura amb la UE. Això sí, la mandatària va reiterar, una vegada més, «per si a algú li queden dubtes, que el Regne Unit abandonarà la UE a partir del 29 de març del 2019».

La primera ministra britànica va treure importància a la possible moció de censura dins del seu propi partit, a la qual podria enfrontar-se la setmana que ve, i fins i tot va afirmar que l'oposició no té els vots necessaris per impulsar-la.

Per part seva, el líder de l'oposició laborista britànica, Jeremy Corbyn, va declarar el seu rebuig, en nom seu i en el del seu partit, a l'acord del Brexit. Corbyn va recomanar que, en el cas que l'acord sigui suspès pel Parlament britànic, May i els seus negociadors haurien de tornar a Brussel·les a renegociar l'acord. «No crec que l'acord actual respongui a les necessitats del país», va explicarCorbyn, qui, de tota manera, va considerar impossible aturar el procés de sortida del bloc europeu.

Paral·lelament, els vint-i-set examinaran avui per primera vegada a nivell de ministres l'acord de divorci negociat entre Brussel·les i Londres a nivell tècnic. En un debat mantingut a nivell d'ambaixadors, la Unió Europea considera que el principi d'acord suposa un consens «delicat» i «fràgil», de manera que «no ha de reobrir-se».



La reforma de la UE

Per altra banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president de França, Emmanuel Macron, van ratificar a Berlín la seva ferma intenció de presentar fins a mitjans de desembre àmplies propostes per reformar la UE.