El portaveu del PP al Senat diu que controlaran el tribunal de l'1-O «des de darrere»

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, ha assegurat als seus companys de cambra que controlaran el tribunal que ha de jutjar l'1-O "des de darrere". Cosidó justifica en un xat amb els senadors populars avançat pel diari digital 'El Español' el pacte amb el PSOE per configurar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que els populars tenen nou vocals i la presidència i els socialistes els altres deu vocals. "En altres paraules, obtenim el mateix numèricament però posem un president excepcional, un gran jurista amb una capacitat de lideratge i auctoritas perquè les votacions no siguin 11-10, sinó properes al 21-0. I a més controlant la sala segona des de darrere i presidint la sala 61", subratlla.

Ell mateix recorda que la sala segona, la Penal, és l'única competent per jutjar diputats, senadors i membres del govern, i que la 61 és la sala especial que té entre les seves atribucions il·legalitzar partits polítics, com en el cas d'Herri Batasuna, apunta.

Pel que fa a alguns vocals que corresponen als socialistes, com José Ricardo de Prada, que va jutjar el cas Gürtel, Cosidó al·lega que el pacte previ amb el PSOE suposava no posar vetos a noms per no eternitzar la renovació. "En qualsevol cas, treure a De Prada de l'Audiència Nacional és bo, millor de vocal que posant sentències contra el PP", etziba.

"Ha estat una jugada estupenda que he viscut des de primera línia. Ens jugàvem les renovacions futures de dos terços del Suprem i centenars de nomenaments en el Poder Judicial, vitals per al PP i per al futur d'Espanya", conclou Cosidó.