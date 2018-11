Alemanya atura les exportacions d'armes a l'Aràbia Saudita

El Govern d'Alemanya ha confirmat la paralització total del subministrament d'armes a l'Aràbia Saudita com a conseqüència de l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi, el mateix dia en què va anunciar sancions contra 18 persones per la seva presumpta implicació en aquest crim, perpetrat al consolat saudita d'Istanbul.

Fins ara, el Govern alemany s'havia abstingut d'expedir noves llicències i havia anunciat un examen dels permisos d'exportació ja concedits. No obstant això, el Ministeri d'Economia va aclarir que tampoc es compliran els acords pendents sobre armes o altres equips militars.

Un portaveu ministerial va explicar que el Govern d'Angela Merkel està «treballant amb els titulars de permisos individuals vàlids perquè no hi hagi exportacions d'Alemanya a l'Aràbia Saudita», encara que no va aclarir quants contractes es veuran afectats. La mesura afectarà principalment la drassana Wolgast Lürssen, que encara volia lliurar 20 patrulleres a l'Aràbia Saudita. Dos dels vaixells estan a punt i la seva exportació aprovada, mentre que a la drassana de Mecklenburg-Pomerània Occidental ja han començat a construir vuit vaixells.

El rei Salman, «orgullós»



Per part seva, el rei Salman bin Abdulaziz d'Aràbia Saudita va afirmar que està «orgullós» de la forma en què operen la Fiscalia i la Justícia al seu país, que es troba a l'ull de l'huracà per la seva actuació en el cas de l'assassinat de Khashoggi. Sense fer cap menció a la mort del periodista al consolat saudita a Istanbul el passat 2 d'octubre, el monarca va lloar els esforços dels jutges i fiscals en el seu discurs anual davant el Consell de la Xura, un òrgan consultiu.

«El regne va ser fundat amb un enfocament islàmic que es basa en l'aplicació de la justícia i la igualtat. Estem orgullosos dels esforços dels jutges i els homes de la Fiscalia per complir amb el seu deure», va afirmar.