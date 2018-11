Cosidó admet que el PP controlarà una sala del Suprem «des de darrere»

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, va admetre ser l'autor del text enviat a través de WhatsApp dissabte passat als seus 146 companys al Senat en què es detallaven les interioritats del polèmic acord assolit amb el PSOE per repartir-se el nomenament dels vocals del futur Consell del Poder Judicial (CGPJ). En el mateix, presumia d'un suposat control futur «des de darrere» sobre diversos òrgans clau en el Tribunal Suprem. Cosidó va negar que del missatge es pugui treure aquesta conclusió i va atribuir la mateixa a la «mala interpretació» en la redacció del text, que va titllar de «no la més afortunada». El dirigent popular va justificar aquesta circumstància dient que era un missatge intern del partit que no hauria d'haver transcendit.

En el missatge, avançat per El Español, Cosidó explicava als seus companys «el pacte previ» amb el PSOE que permetia als socialistes triar 11 vocals del CGPJ, mentre que al PP li tocaria donar els noms de nou «més la presidència». Aquest últim és un lloc clau al Suprem que suposadament han de triar els vocals que finalment siguin elegits pel Congrés i el Senat, però que des del primer moment es va saber adjudicat al magistrat conservador Manuel Marchena. Cosidó presumia en el missatge, precisament, d'aquesta fita: «Un president gran jurista amb moltíssima experiència en el Suprem, que prestigiarà el TS i el CGPJ, que falta li fa, amb una capacitat de lideratge i autoritat perquè les votacions no siguin 11-10 sinó pròximes al 21-0».

No obstant això, Cosidó afegia immediatament després en el text remès als seus companys: «I, a més, controlant la sala segona des de darrere», en referència a la sala penal, competent per enjudiciar els casos que afecten aforats, i «presidint la sala del 61», l'encarregada d'assumptes amb molta càrrega política com la il·legalització de partits.

El portaveu del PP va negar que del seu missatge es desprengui cap tipus de control polític, i va atribuir la polèmica al «llenguatge col·loquial», pel qual va demanar «disculpes».

Petició perquè deixi l'acta



Per part seva, el secretari d'Organització i Acció de Govern, Pablo Echenique, va exigir la dimissió de Cosidó per la seva possible implicació en l'operació Kitchen i pel missatge que va enviar als senadors populars.

«Aquestes dues informacions són més que suficients per exigir no només que Cosidó dimiteixi com a portaveu al Senat sinó que també deixi l'acta», va assegurar. Paral·lelament, la portaveu de l'executiva nacional de Ciutadans i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, va exigir «explicacions immediates» al president del PP, Pablo Casado, pels «gravíssims» missatges de Cosidó. «Aquest és el tripijoc que hi ha hagut darrere, és una autèntica vergonya», va assegurar, abans de demanar «explicacions immediates» a Casado sobre el que «sembla una pel·lícula de mafiosos». La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, també va exigir la dimissió del portaveu del PP al Senat pel seu whatsapp, quelcom que la republicana considera «un nou escàndol» que afecta el Poder Judicial.