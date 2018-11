Espanya instarà la UE a destinar ajuda permanent al Marroc per a les migracions

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el seu homòleg marroquí, Saad Dine El Otmani, van mostrar la seva total «sintonia» en el convenciment que gestionar les migracions és una «responsabilitat compartida» i van apuntar mesures concretes com reclamar de la UE recursos «de manera estructural», reforçar la cooperació bilateral en matèria de retorns i cooperar per al desenvolupament de l'Àfrica subsahariana. Al costat de la immigració, els dos caps de Govern van decidir reforçar les relacions en tots els àmbits, amb la represa de les reunions d'alt nivell (RAN) al primer semestre de 2019 i la celebració d'un fòrum empresarial hispano-marroquí.

A més, Sánchez va dir al seu amfitrió que el Govern estudiarà la possible ampliació de beques per a estudiants marroquins a Espanya, va agrair que Espanya sigui país convidat a la Fira del Llibre de Casablanca i va expressar l'interès a impulsar el tercer cable que connecti el mercat elèctric marroquí amb l'espanyol. També va deixar clar que el Marroc pot comptar amb Espanya com el seu «aliat» a la UE. Sánchez va ser rebut ahir a la seva arribada a Rabat amb honors militars i, després de l'habitual visita al Mausoleu de Mohamed V, va celebrar una reunió amb el seu homòleg, seguida d'un dinar. A la tarda es va reunir amb el rei Mohamed VI.