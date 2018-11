L'Episcopat admet els abusos portats a terme pel clergat

El president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, va admetre la «profunda commoció» i el «comprensible escàndol» causat pels casos d'abusos comesos pel clergat, va demanar que no s'«encobreixin» i va destacar la seva «ferma decisió d'erradicar-los», però va rebutjar les «sospites sense fonament».

L'arquebisbe va assegurar que és un tema que els ve «ocupant i preocupant». «Em refereixo als abusos, a la profunda commoció i el comprensible escàndol que han suscitat», va indicar. En aquest sentit, va afegir que «no s'han d'encobrir els abusos ni donar-los una resposta equivocada» i va assenyalar que han de reconèixer els seus «pecats» de Déu i els homes «sense pretextos».

Els bisbes espanyols demanaran avui perdó pels abusos sexuals comesos contra menors per part de membres de l'Església, amb motiu de la II Jornada de Pregària per les Víctimes d'Abusos, instituïda l'any passat per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE ).