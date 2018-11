Marchena es descarta com a candidat a president del CGPJ i del Tribunal Suprem

El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha anunciat aquest dimarts mitjançant un comunicat que no opta a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem. Un decisió que arriba després que el PSOE i el PP pactessin la renovació de l'òrgan de govern dels jutges i filtressin el seu nom abans de la seva elecció per part dels vocals d'aquest organisme, i també després que es conegués el missatge del portaveu del PP al Senat dirigit als seus companys de grup on assegurava que amb la seva designació el PP controlaria "per darrere" la Sala del Tribunal Suprem que jutjarà l'1-O. Marchena continuarà d'aquesta manera presidint la Sala Penal del Tribunal Suprem i el tribunal que jutjarà els líders independentistes.

Al comunicat que ha difós, Marchena "anticipa públicament" la seva "decidida voluntat de no ser inclòs, per al cas en que així fos considerat, entre els candidats al lloc de president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial".

Ho fa davant "les notícies divulgades als últims dies sobre la seva hipotètica designació com a president del Tribunal Suprem i del CGPJ".

Assegura que "mai he concebut l'exercici de la funció jurisdiccional com un instrument al servei d'una o una altra opció política per controlar el desenllaç d'un procés penal".

I destaca que la seva trajectòria com a magistrat "ha estat sempre presidida per la independència com a supòsit de legalitat de qualsevol decisió jurisdiccional" com ho demostra, diu el magistrat, qualsevol examen de les resolucions que ha dictat com a membre del Tribunal Suprem.

"Mai he actuat condicionant l'aplicació del dret a l'opció política del querellat o denunciat", sosté.