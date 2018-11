Mor una dona a Lugo en desbordar-se un riu després de les fortes pluges

Danys causats per la pluja a Garachico.

Una dona va morir a la localitat de Viveiro (Lugo) com a conseqüència de l'aiguat provocat pel desbordament del riu Ponte Labrada. La víctima va ser localitzada al seu habitatge juntament amb la seva filla, que presentava símptomes d'hipotèrmia i va haver de ser traslladada a un centre hospitalari.

El desbordament del riu va provocar la inundació d'habitatges, garatges i baixos comercials. Diversos efectius de Bombers van haver de despenjar-se per claraboies dels habitatges per poder accedir al seu interior i comprovar l'estat de les persones que hi havia a dins. El 112 Galícia va destacar que es van gestionar unes 30 trucades de particulars i una vintena d'incidències relacionades amb les intenses pluges que van afectar el municipi de Lugo.

Paral·lelament, la Policia Local i els Bombers de Cartagena van procedir al rescat de 70 nens que es trobaven atrapats a l'autobús escolar en què viatjaven per la carretera del Sifó a causa de les inundacions per les pluges. La Policia Local de Cartagena va demanar als conductors que extremessin la precaució al volant durant l'episodi de pluja, i que seguissin les instruccions sobre talls de carrers i carreteres.

Per part seva, l'alcalde de la localitat canària de Tacoronte, Álvaro Dávila, va assegurar que la situació a la costa del municipi «s'ha normalitzat» després del fort onatge del cap de setmana i va anunciar que les famílies que van ser desallotjades han tornat als seus habitatges.

Dávila, que va celebrar que no hi hagi hagut «danys personals», va recordar que molts dels 67 habitatges que es van desallotjar estaven desocupats perquè són segones residències que s'utilitzen a l'estiu o els caps de setmana.

L'alcalde va recordar que el consistori va oferir a les persones evacuades dormir al poliesportiu municipal fins a la resolució del problema, però va afegir que no van rebre cap petició perquè van preferir buscar «solucions familiars».