Sánchez no descarta convocar eleccions generals per al 26 de maig

L'opció que el president del Govern, Pedro Sánchez, decideixi convocar les eleccions generals al costat de les municipals, autonòmiques i europees previstes per al proper 26 de maig és una hipòtesi possible, va admetre el ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. «Res és descartable», va afirmar Ábalos en ser preguntat per la possibilitat d'aquest «súper diumenge» electoral, que no té precedents a la història de la democràcia espanyola.

Hores més tard, el president del Govern , Pedro Sánchez, va assenyalar que la resposta del seu ministre és de «pur sentit comú». «Ha assenyalat aquesta data com n'ha assenyalat d'altres i ha dit una cosa molt important, que la prerrogativa i la facultat de convocar eleccions correspon al president del Govern, i no puc estar més d'acord amb el ministre de Foment». No és la primera vegada que Sánchez no descarta avançar les eleccions generals, al setembre ja ho va apuntar com a missatge per als independentistes.

En aquest sentit, el president del PDeCAT, David Bonvehí, va avisar el cap de l'Executiu que no donaran suport als comptes que ha presentat al Congrés per molt que insisteixi en els beneficis que suposarien per a Catalunya: «El nostre no als pressupostos és definitiu». Paral·lelament, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar que el seu partit està preparat per afrontar un eventual avançament de les eleccions generals i que aquestes coincideixin amb les europees i les municipals: «No ens fan mai por les eleccions».

Per part seva, l'Executiva de Podem, amb el secretari general, Pablo Iglesias, al capdavant, ha decidit convocar per a divendres que ve el Consell Ciutadà Estatal (CCE) -el màxim òrgan de direcció del partit- per definir la seva estratègia davant la possibilitat que el Govern decideixi renunciar a aprovar els Pressupostos.

Finalment, el president del PP, Pablo Casado, va demanar ael president del Govern que «deixi de jugar amb les dates» sobre un possible avançament electoral i convoqui eleccions «com més aviat millor».