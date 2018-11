Sanitat estudia prohibir fumar als cotxes quan hi hagi nens

El secretari general de Sanitat, Faustino Blanco, va anunciar que el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social està estudiant ampliar els espais lliures de fum de tabac a esdeveniments a l'aire lliure amb grans concentracions de persones, com concerts i actes esportius, i vehicles tant públics com privats en els quals hi hagi nens.

Així ho va avançar Blanco durant la seva intervenció en la presentació de l'informe «La legislació espanyola davant del tabac: èxits i mancances», i que realitza una anàlisi retrospectiva de 30 anys de normativa espanyola davant del tabac, fa una crida a perseverar en les polítiques públiques i planteja diverses propostes per continuar lluitant contra el tabac.

Encara que Blanco va reconèixer que les dues principals lleis contra el tabac promulgades a Espanya han mostrat «resultats significatius» en la reducció del nombre de fumadors, va incidir que s'ha de seguir treballant especialment en dos àmbits: més espais lliures de fum i estratègies coordinades al Sistema Nacional de Salut per combatre el tabac, primera causa evitable de morbiditat i mortalitat a Espanya.

En ambdues línies treballa el Ministeri, segons va exposar Blanco. «La població espanyola veu amb àmplia satisfacció els espais lliures de fum. Cal seguir avançant en aquesta línia de treball, l'eina de salut pública més sòlida contra el tabac», va assegurar. Així, va mostrar la «decidida intenció» del Ministeri de promoure nous espais per a «millorar la protecció a la salut». «La idea de prohibir produeix dificultats de comprensió, però hem d'avançar per protegir el ciutadà de l'exposició», va dir.