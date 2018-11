Almenys quatre morts en un tiroteig en un hospital a Chicago

Almenys quatre persones van morir en un tiroteig a l'hospital Mercy de Chicago, entre les quals hi ha un agent de Policia. L'atacant va disparar al pàrquing de l'hospital contra la seva expromesa, Tamara O'Neal, una jove doctora d'urgències.

Quan els agents de la Policia van arribar al lloc dels fets, hi va haver un intercanvi de trets, i l'atacant va entrar a l'hospital, segons diversos testimonis. Una vegada a dins, el tirador va matar dues persones més. Finalment, l'atacant va morir, encara que es desconeix si per un tret d'un agent o per un d'autoinflingit.

Una usuària de Twitter va divulgar dos vídeos que haurien estat gravats dins de l'hospital. En un es pot veure diversos policies avançant amb cautela amb les armes a la mà per un passadís de l'hospital i en un altre s'observa una reguera de sang per un dels passadissos.