Un autobús de Cs recorre Madrid en contra dels indults amb la imatge de Junqueras

Un autobús de Cs recorre els carrers de Madrid per fer una crida a la manifestació contra els indults d'aquest dissabte a les 12 hores a la capital espanyola. En el vehicle hi ha una fotografia en què hi apareix el líder d'ERC, Oriol Junqueras, somrient amb l'expresident Carles Puigdemont al costat. "Stop Sánchez. Eleccions ja", proclama el lema que acompanya la fotografia. Junqueras està a la presó des de fa més d'un any i Puigdemont es troba a Brussel·les des de finals de l'octubre de l'any passat, just després de la declaració d'independència que no es va aplicar.