Cosidó descarta dimitir pel seu WhatsApp perquè se sent avalat per Pablo Casado

Cosidó descarta dimitir pel seu WhatsApp perquè se sent avalat per Pablo Casado

El portaveu del Grup Parlamentari Popular, Ignacio Cosidó, va assenyalar que se sent avalat tant pel president del PP, Pablo Casado, com pel Grup Parlamentari Popular i que no s'ha plantejat dimitir pel conflicte obert sobre la renovació del Poder Judicial. Va afegir que lamenta que el missatge de WhatsApp que va enviar als senadors defensant la conveniència per al PP d'aquest pacte s'hagi filtrat, ja que en una conversa privada el to no és el mateix que es pot utilitzar en públic.

Cosidó va matisar que tot i la publicació de la seva conversa, el procés «ja estava danyat i contaminat» després de la filtració per part del PSOE del nom del candidat a president del CGJP, Manuel Marchena. «La incidència del WhatsApp ha estat molt menor», va reiterar.

El portaveu del PP va repetir diverses vegades que se sent avalat pel president popular així com pel seu grup parlamentari i que no s'ha plantejat dimitir, perquè no se sent responsable del que està passant i perquè al seu partit es prenen les decisions «amb independència» del que reclamin altres partits. La majoria de grups del Senat van demanar el seu cessament o dimissió.

En aquest sentit, el president del Govern, Pedro Sánchez, va acusar el portaveu del PP al Senat, d'haver «debilitat el Consell General del Poder Judicial i haver danyat el crèdit general de la justícia» amb el missatge que va enviar al seu grup parlamentari, així com li va demanar que renunciï al seu càrrec. «Avui ha renunciat algú», va dir Sánchez en al·lusió a la decisió del jutge Marchena de no presidir el Consell General del Poder Judicial, «però no ha estat precisament qui esperen els espanyols que renunciï, que és vostè, senyor Cosidó».

Per altra banda, el PP va eliminar el grup de whatsapp que compartien els senadors del grup parlamentari després de la polèmica per la difusió del missatge escrit per Cosidó en què defensava els avantatges per als populars del pacte amb el PSOE per a la renovació del Consell General del Poder Judicial.