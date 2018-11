Itàlia ordena el segrest del vaixell «Aquarius» per irregularitats en la gestió de residus

L'organització no governamental Metges Sense Fronteres (MSF) va denunciar que la Justícia d'Itàlia ha ordenat el segrest del seu vaixell de salvament Aquarius per una suposada irregularitat en la gestió de residus a bord. Metges Sense Fronteres va denunciar que aquest segrest del vaixell representa «una mesura desproporcionada i instrumental» posada en marxa per «criminalitzar per enèsima vegada l'acció mèdica humanitària al mar».

«Després de dos anys d'indagacions judicials, obstacles burocràtics, acusacions difamatòries i mai confirmades sobre complicitat amb les organitzacions criminals de tràfic de persones, ara som acusats de formar part d'una organització criminal de tràfic de residus», va explicar la responsable d'Emergències de MSF, Karline Kleijer. La responsable va destacar que l'ordre d'embargament del vaixell de salvament de MSF és «un inquietant intent d'aturar a qualsevol preu» l'activitat de l'ONG.