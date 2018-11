Londres no exclourà Gibraltar de la negociació sobre la sortida de la UE

El Govern britànic va destacar que la primera ministra, Theresa May, ha estat «clara» durant el procés negociador del Brexit i no exclourà Gibraltar de les negociacions sobre la relació futura amb la UE, després que l'Executiu espanyol hagi amenaçat de votar «no» a l'acord de sortida del Regne Unit. En concret, Espanya condicionarà el seu vistiplau a l'acord de divorci al fet que es modifiqui l'article 184 del Tractat de Retirada, en el qual s'apunta que la UE i el Regne Unit hauran de negociar de manera «expeditiva» les condicions de la nova relació, sense esmentar la situació particular de Gibraltar.

El que l'Executiu espanyol vol és que tant a l'acord de sortida com a la declaració política sobre la relació posterior entre la UE i el Regne Unit quedi clar que el futur de Gibraltar es decidirà per una negociació entre el Regne Unit i Espanya.

Paral·lelament, el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, va trucar el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, per advertir-lo que votarà «no» a l'acord de sortida del Regne Unit de la UE si no recull la posició espanyola en la qüestió de Gibraltar.

«Els sorpresos som nosaltres», va assenyalar Sánchez, tot afegint que, mentre el Govern espanyol ha mantingut en els consells europeus una actitud «absolutament constructiva i proeuropea», en l'acord de retirada del Regne Unit, en la declaració política futura «no s'aclareix una cosa que és fonamental des del punt de vista d'identitat, de l'essència del país».

Per part seva, la Comissió Europea va afirmar que coneix les preocupacions d'Espanya sobre la manca de claredat jurídica sobre Gibraltar en l'acord de sortida de Regne Unit de la UE i considera que la posició del bloc està clara en les seves directrius de negociació, tot i que manté la incògnita sobre si creu possible reobrir el pacte per modificar-lo com reclama Espanya."Estem al corrent de les preocupacions d'Espanya, tal com les va expressar ahir en el Consell de ministres d'Afers Generals de la UE", ha indicat el portaveu cap de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas, en ser preguntat pel cas en una roda de premsa a Brussel·les.