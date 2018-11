Sánchez admet la dificultat d'esgotar la legislatura si no hi ha nous Pressupostos

El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que si l'Executiu no aconsegueix el consens necessari per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019 la seva vocació d'intentar arribar al final de legislatura es veurà «escurçada». Sánchez va destacar que com a president del Govern decidirà quan convocar eleccions generals «en base a un únic interès, l'interès general del país». «No ho faré ni en nom de l'interès del meu partit ni per descomptat perquè ho indiqui el meu partit o un altre», va emfatitzar.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, considera «evident» que el Govern de Sánchez no podrà aguantar gaire temps sense aprovar els Comptes. Per això, considera que «és probable» que les eleccions generals es convoquin «molt aviat». «Ho porto dient dues setmanes, és una cosa evident. Si un Govern de 84 diputats perd la majoria parlamentària i no pot aprovar els Pressupostos, és molt difícil mantenir-se i no convocar comicis. És evident», va argumentar Iglesias.

Crítica a l'Executiu



En aquest sentit, el líder de Podem va avisar al Govern que si «no es posa a treballar, és molt complicat esgotar la legislatura» i «és probable» que hi hagi «eleccions generals molt aviat». Iglesias va carregar la responsabilitat d'aquesta situació sobre el Govern, ja que, segons el seu parer, «hauria pogut intentar amb més intensitat que surtin els Pressupostos, ja que nosaltres no podem fer tota la feina».

En una mostra que les relacions entre el PSOE i Podem no estan en el seu millor moment, els socialistes van rebutjar donar suport al Ple del Congrés a la llei de Units Podem per fixar un recàrrec a les entitats financeres, que Partit Popular i Ciutadans van rebutjar durant el seu debat. A tots ells, Iglesias els havia demanat la tramitació d'aquesta llei «per Espanya», ja que, va assenyalar, el país «no es defensa presumint sobre qui té més gran la bandera, sinó protegint la seva gent».