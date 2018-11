Sánchez demana a Casado que compleixi el pacte del CGPJ: «Al seu costat Rajoy és un moderat»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres al líder del PP, Pablo Casado, que sigui "seriós" i "compleixi" el "pacte" entre les seves formacions per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Vostè per tapar les seves vergonyes i el que va fer Cosidó trenquen la renovació d'un òrgan fonamental per al sistema democràtic", ha dit Sánchez, "però la deriva del PP no pot implicar la deriva de les institucions". "Compleixi el seu pacte i permeti la renovació d'un òrgan tan important com és el CGPJ", ha dit Sánchez, que ha assegurat que al costat de Casado "el senyor Rajoy és un moderat".

Ha fet aquestes manifestacions durant la sessió de control del Congrés dels Diputats en resposta a la pregunta de Casado, que ha afirmat que Sánchez "no té credibilitat" i que el seu partit "ha sigut responsable" en el procés de renovació del CGPJ, però el govern espanyol ha espatllat l'acord "filtrant el nom del president abans que es coneguessin els vocals". "Nosaltres no contribuirem a aquest desprestigi", ha dit Casado, que ha afirmat que la seva formació està "compromesa" amb la "separació de poders i la independència judicial". "Faci cas a Ábalos i convoqui eleccions tan aviat com sigui possible", ha dit en referència a les manifestacions del ministre de Foment sobre la possibilitat d'un avançament electoral.