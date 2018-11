Brussel·les reitera que Espanya incomplirà les regles fiscals de la UE

La Comissió Europea va tornar a advertir al Govern d'Espanya que el pla pressupostari per al 2019 incorre en el risc d'incomplir amb les regles fiscals europees perquè inclou una desviació «significativa» de la senda de reducció del dèficit de les administracions i del deute públic. «Es considera que el pla pressupostari presentat per Espanya podria incomplir les exigències del Pacte d'Estabilitat i Creixement per al 2019», va informar l'executiu comunitari en un comunicat.

Brussel·les va publicar finalment la seva opinió sobre el projecte elaborat pel Govern de Pedro Sánchez pactat amb Podem. Basa la seva conclusió en les previsions econòmiques que va publicar a principis de mes i que «indiquen una desviació significativa de la sendera d'ajust exigida cap a l'objectiu pressupostari a mig termini i l'incompliment del valor de referència transitori per a la reducció del deute el 2019».

En concret, la Comissió Europea remarca que el dèficit públic tancarà aquest any en el 2,7% i el proper en el 2,1%, alhora que critica que l'esborrany pressupostari, segons els seus càlculs, no inclou cap esforç estructural. La senda pactada amb les institucions europees exigeix uns ajustos estructurals equivalents al 0,65% del PIB, uns 7.800 milions d'euros.

El Govern defensa que els seus comptes inclouen un esforç estructural del 0,4%, però els serveis comunitaris el redueixen a zero perquè consideren que l'Estat ingressarà menys del que preveuen les autoritats espanyoles, així com que la despesa serà més gran.

Paral·lelament, la Comissió Europea ha demanat obrir un expedient per dèficit excessiu a Itàlia pel seu elevat deute públic, que es troba al voltant del 131% del Producte Interior Brut, i per l'absència de mesures per reduir-lo, un aspecte que incompleix les regles establertes en el Pacte d'Estabilitat i Creixement i que podria desembocar en una multa d'uns 3.500 milions d'euros.