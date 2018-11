Espanya acusa la UE i el Regne Unit d'actuar amb "nocturnitat i premeditació" sobre Gibraltar

Espanya ha acusat la Unió Europea i el Regne Unit d'actuar amb "nocturnitat i premeditació" pel que fa a la situació de Gibraltar en l'acord del Brexit. En concret, l'executiu de Pedro Sánchez afirma que la declaració política que establirà el marc de la relació futura entre el Regne Unit i la UE després del Brexit recollia la posició espanyola sobre la qüestió de Gibraltar, però que a última hora s'ha modificat. El secretari d'Estat per a la UE, Luis Marco Aguiriano ha afirmat en declaracions a la premsa que el govern espanyol vol que quedi "meridianament clar" que qualsevol relació futura entre la UE i el Regne Unit relativa a Gibraltar es negociarà "per separat" de la relació futura general i que ha de comptar amb el "vistiplau" d'Espanya.

Aguiriano ha estat contundent, i ha advertit que si el govern espanyol obté la "claredat suficient avalada jurídicament" sobre aquesta qüestió, donarà suport tant a la declaració política com a l'acord de retirada, però que si aquesta claredat no hi és, el diumenge Espanya exercirà el seu poder de veto.

El secretari d'Estat per a la Unió Europea ha exigit una "clarificació, negre sobre blanc". I ha afegit: "Si els serveis jurídics de la Comissió Europea i del Consell Europeu ens diuen que no hi ha cap risc, que ho escriguin. Simplement".

Text