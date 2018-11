Interpol tria el sud-coreà Kim Jong Yang com el seu nou president

Interpol va triar finalment el sud-coreà Kim Jong Yang com el seu nou president per un mandat de dos anys, en detriment del candidat rus la candidatura del qual havia generat preocupació a Europa i als Estats Units per la possible ingerència del Kremlin. Durant el seu congrés anual a Dubai, els 194 estats membres de la Interpol van triar Kim com a successor del xinès Meng Hongwei, que va desaparèixer el passat setembre i posteriorment va renunciar al càrrec després que les autoritats xineses diguessin que estava sent investigat per presumpte suborn. Kim, que ja estava exercint com a president interí, va ser elegit per a dos anys. La presidència de l'organisme és de caràcter en gran mesura cerimonial i se sol ocupar durant quatre anys. A més, l'argentí Nestor R. Roncaglia va ser elegit com a vicepresident per a les Amèriques per als propers tres anys.