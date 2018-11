Jordi Salvador exigeix Borrell que es disculpi

El diputat d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés Jordi Salvador ha acusat aquest dijous el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, de mentir perquè "en cap moment" li va escopir i li ha exigit que es disculpi "per haver-li posat a la diana".

Als passadissos de la Cambra Baixa, Salvador ha volgut deixar clar que "mai" ha escopit a ningú i que aquest dimecres tampoc ho va fer a Borrell, a qui ha censurat per actuar com "un jugador de futbol que simula una acció que no ha passat".

"Qui em crea, bé, i qui no també", ha comentat l'independentista català, que ha apuntat que si hi hagués hagut escopinada, els diputats socialistes que estaven al voltant del ministre hagueren fet algun tipus de gest. "Però no hi va haver cap escopinada", ha insistit Salvador, apuntant que, de fet, ha rebut missatges de diputats del PSOE que confirmen la seva versió dels fets.

Per això, ha subratllat que Borrell hauria de disculpar "per haver-li posat a la diana". I és que, segons ha revelat, té ja el correu electrònic "col·lapsat d'insults". "Quan algú diu 'A por ellos', quan algú pot mentir i quan algú pot fer aquest tipus de cosificació, ja no et veuen com una persona, sinó com la reencarnació del mal", ha lamentat.

Salvador ha rebutjat que "tots" contribueixin a la crispació, com va suggerir aquest dimecres el president Pedro Sánchez en un missatge al seu Facebook, perquè considera que almenys ERC no ha fet més que política.

"Però quan Puigdemont va a Alemanya i no li posen ni les esposes perquè diuen que és innocent i aquí fa un any que sentint que som colpistes, terroristes, nazis i supremacistes sense cap mena d'argumentació arriba un moment en què dius" ja està bé ' ", ha assenyalat.