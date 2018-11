L'Audiència Nacional anul·la els estatuts del sindicat de prostitutes

La Sala Social de l'Audiència Nacional va declarar la nul·litat dels estatuts del sindicat de treballadores sexuals Otras, en considerar que «no resulta admissible que l'àmbit d'actuació d'un sindicat comprengui activitats que per la seva naturalesa no poden ser objecte d'un contracte de treball vàlid com és la prostitució per compte d'altri».

En una sentència, la Sala estima parcialment les demandes presentades per la Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones i la Plataforma 8 de Març de Sevilla, a les quals es va adherir el ministeri fiscal, que defensa que l'àmbit funcional que s'expressava en els estatuts impugnats resultava fraudulent.