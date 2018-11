L'FMI rebaixa encara més les previsions de creixement per a Espanya el 2018

La recuperació de l'economia espanyola està entrant en una fase de «maduresa» en què nous riscos ennuvolen les perspectives a mitjà termini, segons va advertir el Fons Monetari Internacional (FMI), que va retallar el seu pronòstic de creixement per a aquest any al 2,5%, davant del 2,7% que preveia a l'octubre, així com va revisar a l'alça les seves projeccions de dèficit i deute públic. «Les difícils reformes estructurals que Espanya va portar a terme en resposta a la crisi financera global continuen donant fruit, però la recuperació econòmica està madurant i nous riscos ennuvolen les perspectives a mitjà termini», assenyala l'FMI en les conclusions sobre la seva anàlisi anual de l'economia de Espanya.

D'aquesta manera, la institució anticipa una moderació del creixement el 2018 més gran del previst el passat mes d'octubre, reduint el ritme d'expansió al 2,5%, dues dècimes menys del previst anteriorment, mentre que ha confirmat el seu pronòstic del 2,2% per al 2019 i pronostica una desacceleració de l'activitat a l'1,8% un any després, convergint en el mitjà termini amb la seva taxa potencial de l'1,75%.

Pel que fa a la situació dels comptes públics, l'FMI ha empitjorat els seus pronòstics sobre l'evolució del dèficit, que ara preveu que arribi al 2,8% del PIB el 2018 i el 2,4% el 2019 en el cas que Espanya hagi de prorrogar els pressupostos d'aquest any, en ambdós casos una dècima per sobre del nivell anticipat a l'octubre, mentre que el 2020 seguirà registrant un desequilibri negatiu del 2,4% del PIB.

«L'extensió del pressupost de 2018 o un escenari sense canvis de polítiques no permetria assolir els objectius de dèficit», adverteix l'FMI, que preveu que si el Govern no comptés amb la majoria parlamentària suficient per tirar endavant els seus comptes de 2019 i hagués de prorrogar els actuals el desequilibri negatiu se situaria a l'entorn del 2%, i que sense canvis en les polítiques aconseguiria un dèficit del 2,4% del Producte Interior Brut.

Així mateix, la institució internacional ha revisat lleugerament a l'alça les seves projeccions de deute públic per a Espanya, fins el 97,3% del PIB aquest any i el 96% el següent, amb una previsió del 94,8% del PIB per al 2020. «Aquestes projeccions reflecteixen un menor suport de l'entorn exterior i el debilitament de la demanda domèstica», va indicar Andrea Schaechter, cap de la missió de l'FMI a Espanya.

Per la seva banda, el Consell Executiu de l'FMI, presidit per la directora gerent de l'FMI, Christine Lagarde, va destacar la «fortalesa continuada» del creixement de l'economia espanyola, així com la reducció de la desocupació, que reflecteixen les millores fonamentals, encara que va advertir que, «tot i els èxits, diversos riscos a la baixa ennuvolen les perspectives a mitjà termini».