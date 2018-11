May adverteix Espanya: "Protegiré la sobirania de Gibraltar"

La primera ministra britànica, Theresa May, ha insistit que la sobirania del Regne Unit sobre Gibraltar ha de protegir-se en el marc de les negociacions en curs amb la UE per a la sortida del país del bloc, alhora que ha reiterat que el text pactat amb Brussel·les per al Brexit és un bon acord.

En la seva compareixença davant la Cambra dels Comuns, la primera ministra ha reconegut que les negociacions es troben en "un moment crític" després que Londres i Brussel·les pactessin la setmana passada el text de l'acord de sortida i ara siguin els líders de la resta de 27 estats membre els que hagin de validar-lo.

May ha fet referència a la conversa telefònica mantinguda dimecres a la nit amb el president del Govern, Pedro Sánchez, però no ha esmentat les reserves expressades per Espanya al text pactat i l'amenaça de l'Executiu de vetar el document diumenge si no s'esmenta expressament que l'aplicació a Gibraltar de la relació futura que pacti Regne Unit amb els Vint ha de negociar-se de manera bilateral entre Madrid i Londres.

La 'premier' s'ha limitat a assenyalar que hi ha hagut discussions "constructives" tant amb el Govern espanyol com amb el gibraltareny i "volem que aquest treball continuï en el futur". No obstant això, tot seguit, ha insistit que "la sobirania de Gibraltar ha de ser protegida" i l'acord ha d'incloure a "tota la família del Regne Unit", inclòs el Penyal.

La primera ministra ja s'havia pronunciat en aquest mateix sentit en una breu declaració que ha fet aquest migdia davant de Downing Street. En la seva intervenció davant els parlamentaris, ha insistit que el text acordat compleix amb l'expressat pels britànics a les urnes ja que "recupera el control de les fronteres, les lleis i els diners", a més de posar fi a la llibertat de moviment "d'una vegada per totes".

"Farem les nostres pròpies lleis en el nostre propi Parlament" i "deixarem d'enviar grans sumes de diners a la UE", ha sostingut la mandatària, interrompuda en diverses ocasions pels murmuris i els comentaris desaprobatoris de l'oposició.