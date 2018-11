May adverteix que no «exclourà» Gibraltar del diàleg amb la UE

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va destacar que el seu Govern no «exclourà» Gibraltar de les negociacions amb la Unió Europea per establir les directrius de la relació futura després del Brexit, després que Espanya hagi expressat les seves suspicàcies per un article del tractat de retirada. El diputat conservador Bob Neill va preguntar a May a la Cambra dels Comuns pel futur de les «salvaguardes» al poble gibraltareny, davant el temor que Espanya vulgui «excloure la gent de Gibraltar» de les discussions sobre l'acord per a una relació futura entre el Regne Unit i la UE.

La cap del Govern va afirmar que el Penyal estarà «cobert» en les futures negociacions i va recordar que ja ha estat «plenament implicat» en la fase prèvia de diàleg. Així, i amb la intenció de ser «clara», va destacar que «volem un acord que serveixi per a tota la família de Regne Unit i això inclou Gibraltar».

En aquest sentit, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va assegurar que Alemanya donarà el seu vistiplau a l'acord de sortida del Regne Unit de la UE i espera que les reserves d'Espanya respecte Gibraltar puguin resoldre's. «Encara tenim una objecció a Espanya. No puc dir exactament com resoldrem aquesta qüestió, però espero que estigui resolta per a diumenge», va assenyalar.

Per altra banda, May va anunciar que tornarà a Brussel·les dissabte per mantenir noves converses sobre l'acord del Brexit, després de la seva reunió d'ahir amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per tractar l'assumpte. «Hem aconseguit progressos i com a resultat hem donat una direcció suficient als nostres negociadors, espero, perquè resolguin els problemes pendents i que aquest treball comenci immediatament», va manifestar la primera ministra britànica. Un portaveu de la Comissió es va limitar a dir que la reunió va permetre «bons avenços».