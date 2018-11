Els partits polítics podran elaborar perfils ideològics dels ciutadans

El Ple del Senat va aprovar definitivament el Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, amb el vot en contra d'Units Podem, Compromís, Nueva Canarias i Bildu, enmig de la polèmica per l'article 58 bis sobre utilització de mitjans tecnològics i dades personals en les activitats electorals de los partits polítics. Aquest article permet que les formacions puguin recopilar dades personals obtingudes a internet -sense prèvia autorització-, amb especial èmfasi pel que fa a les seves opinions polítiques, per a la realització d'activitats polítiques durant períodes electorals.

És a dir, els partits estaran habilitats per crear perfils ideològics dels ciutadans, el que els permetrà crear un valuós fitxer amb el qual dur a terme una propaganda electoral més personal i efectiva. Podran enviar un mail, missatge o fer una trucada amb un missatge individualitzat, afí als gustos detectats al seu fitxer, per intentar captar el seu vot.

D'aquesta forma, s'obre la porta a l'spam polític: trucades, mails, WhatsApps personalitzats... La importància del maneig i tractament de les dades va ser evidenciada pels propis partits. «Les dades són la nova matèria primera», va apuntar el PP. «Són el nou petroli de l'economia: valen molt i segons es destil·len, valen més», va exposar el PNB. «Les dades són el mannà d'aquest segle», va sentenciar el PSOE.

Per part seva, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va assegurar que aquesta reforma legal «no permet el tractament de dades personals per a l'elaboració de perfils basats en opinions polítiques». «El projecte només permet, d'acord amb el considerant 56 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, la recopilació per part dels partits polítics de dades personals relatives a opinions polítiques per obtenir informació que els permeti prémer les inquietuds dels ciutadans per tal de poder donar-los resposta en les seves propostes electorals», va manifestar.