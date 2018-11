Polònia fa marxa enrere i revoca la seva polèmica reforma del Suprem

Llei i Justícia (PiS), el partit governamental a Polònia, va presentar una esmena a la legislació vigent per fer marxa enrere en la polèmica reforma del Tribunal Suprem, que ha estat qüestionada per la Unió Europea per considerar que contravé els estàndards democràtics. A l'octubre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar un requeriment, una decisió judicial que no té possibilitat de ser recorreguda, en què va assegurar que el Govern de Polònia havia de suspendre la seva reforma del Tribunal Suprem.

L'esmena a la legislació que imposa la reforma de l'alt tribunal va ser publicada amb la seva justificació a la pàgina web del Parlament de Polònia. «L'esmena constitueix una execució del requeriment del Tribunal de Justícia de la UE», assenyala el text d'argumentació de l'esmena.

Al setembre, la Comissió Europea va anunciar que portaria Polònia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) per vulnerar el principi d'independència judicial mitjançant la polèmica Llei del Tribunal Suprem.



Incompliment d'obligacions

Brussel·les va argumentar llavors que la llei polonesa del Suprem és «incompatible» amb el dret comunitari, atès que «soscava el principi de la independència del poder judicial, inclosa la inamovibilitat dels jutges», fet pel qual va considerar que l'executiu de Varsòvia estaria incomplint les seves obligacions fixades al Tractat de la UE, així com a la Carta de Drets Fonamentals.