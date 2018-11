La presidenta del Congrés expulsa Rufián del ple per ignorar les crides a l'ordre

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va expulsar del Saló de Plens el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, per la seva actitud en la sessió de control després d'ignorar les seves crides a l'ordre. Però, a més, la presidenta va aprofitar per criticar tots els grups pels incidents de les últimes sessions de control, amb actituds i faltes de respecte que considera «impresentables», a més de revelar que a l'hemicicle l'anomenen «la institutriu» pels seus avisos, quelcom que va qualificar d'insult «masclista». També va ordenar la retirada del Diari de Sessions de les paraules «colpista» i «feixista» que des de dimarts s'han estat llançant diversos diputats del PP i Cs amb els d'ERC

La polèmica es va iniciar amb una pregunta de Rufián al ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, a qui va titllar de «ministre més indigne de la democràcia». El cap de la Diplomàcia va acusar el diputat independentista d'«abocar una barreja de serradures i femta».

Les paraules de Borrell van motivar un llarg aplaudiment del Grup Socialista, que es va posar dret, així com també els diputats del PP. Rufián es va aixecar del seu escó, va obrir els braços per «rebre» l'aplaudiment i va llançar acusacions de «vergonya».

Pastor el va cridar a l'ordre un cop i, davant les protestes del diputat, el va advertir una segona vegada i el va avisar que la tercera comportava aexpulsió de l'hemicicle. I així va passar, atès que Rufián seguia denunciant la coincidència del PP i el PSOE.

Rufián va haver d'abandonar l'hemicicle i va ser acompanyat per la resta de diputats d'ERC. I en sortir, Borrell es va encarar amb un d'ells, Jordi Salvador, i va suggerir que l'havia escopit. «Crec que l'hemicicle és el lloc on s'argumenta amb la paraula, no el lloc on s'escup els diputats com acaba de passar», va dir, abans que Pastor l'advertís que s'havia quedat sense temps i li tanqués el micròfon.



Salvador nega haver escopit

El diputat Jordi Salvador va negar haver escopit al ministre d'Afers Exteriors i el va acusar d'haver muntat «un numeret indigne d'un ministre». «Borrell es confon o menteix. Ningú no li ha escopit: ho afirmo. Cap company ho ha vist, no hi ha ni una taca a cap foto i cap company seu fa cap expressió de repulsa», va escriure a Twitter.

Per part seva, el president del Govern, Pedro Sánchez, va exigir a Rufián i al president del PP, Pablo Casado, que demanin disculpes per excedir-se verbalment i insultar al Ple del Congrés.