Subhasten a una nena a Facebook per 530 vaques, tres cotxes i 10.000 dòlars a Sudan del Sud

Una menor de 17 anys d'Awerial, a Sudan del Sud, va ser subhastada per la seva família fent ús de la botiga en línia que ofereix la xarxa social Facebook. Mitjançant una publicació, en la qual es 'promocionava' a la nena destacant la seva alçada: "Els fills del guanyador estan garantits per jugar a la NBA", es va oferir a l'adolescent com si es tractés d'un objecte i les licitacions no van trigar a arribar.



Un home va oferir 530 vaques, 3 Toyota Land Cruiser i 10.000 dòlars per als pares de la menor a canvi de contraure matrimoni amb la seva filla. Facebook va acabar censurant el post, però, no va ser prou ràpid i la subhasta va acabar concretant-se. El fet ha provocat crítiques contra la xarxa social i la seva gestió. "Facebook té una responsabilitat en assegurar i protegir els drets de les dones i nenes", va sostenir l'organització Equality Now des del seu compte de Twitter, "necessiten destinar suficients recursos en monitoritzar la seva plataforma".







"@Facebook has a responsibility on securing & protecting the rights of women & girls," says EN's @muhuha after a 17 y/o from #SouthSudan was auctioned off for marriage on the site. "They need to put sufficient resources into monitoring their platform."https://t.co/ciYIhEB0Yj — equalitynow (@equalitynow) 13 de noviembre de 2018

We're urging the South Sudanese government to investigate this matter and suspend any officials who took part in the bidding. #EndChildMarriage https://t.co/bxbZNtJlGO — Plan International (@PlanGlobal) 15 de noviembre de 2018

D'entre els empresaris locals que van licitar per la noia, qui més va oferir va ser Kok Alat, que segons els mitjans locals, va acabar contraient matrimoni amb la jove, qui es va convertir en la desena dona d'aquest empresari.Aquest cas, que al contrari de molts altres, ha saltat a la llum, se suma al 52% de les nenes que al Sudan del Sud es casen abans dels 18 anys, segons UNICEF.Altres organitzacions ja adverteixen que l'alt preu pagat pot impulsar que es duguin a terme més accions d'aquest tipus. I és que, tal com informen els mitjans locals, el preu pagat en aquesta ocasió ha estat el més alt mai pagat pel matrimoni d'una menor al país.Tot i que l'edat legal del país per casar-se és de 18 anys, la guerra que assola el país promou que moltes famílies es vegin forçades a realitzar pràctiques d'aquest tipus, segons informes d'UNICEF. Els alts nivells de pobresa, la impunitat davant la llei i l'analfabetisme són causes principals de que la protecció de la infància quedi en entredit.Davant d'aquests fets, organitzacions que defensen els drets de les nenes i les dones van mostrar el seu repudi. Des Pla International van sol·licitar que el govern del Sudan del Sud prengués cartes en l'assumpte i realitzés una investigació per conèixer qui van formar part de la subhasta.