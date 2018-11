Trump va intentar ordenar la imputació de Hillary Clinton i James Comey

El president dels Estats Units, Donald Trump, va intentar ordenar al Departament de Justícia que imputés la candidata demòcrata a les presidencials, Hillary Clinton, i l'exdirector del FBI James Comey, segons The New York Times. Don McGahn, assessor de la Casa Blanca en aquell moment, hauria dissuadit el dirigent nord-americà en escriure un memoràndum en què mostrava a Trump les possibles conseqüències d'ordenar aquestes imputacions.

El diari nord-americà va explicar que els advocats del magnat havien sol·licitat al Departament de Justícia que investigués Comey per gestionar malament una informació governamental, així com pel seu paper en la investigació sobre l'ús del correu electrònic de Clinton. El diari no ha especificat quins càrrecs volia Trump que s'imputessin a Clinton i Comey. El president dels EUA va criticar públicament l'ús de la direcció de correu electrònic privada de Clinton quan es trobava al capdavant del Departament d'Estat, així com el seu paper a l'Administració del seu predecessor, Barack Obama. Així mateix, va acusar Comey de filtrar informació classificada.

En un altre ordre de coses, Rudy Giuliani, l'advocat personal del president dels Estats Units, va explicar que el magnat novaiorquès ha presentat respostes escrites a les preguntes presentades pel fiscal especial Robert Mueller en relació amb la perquisició sobre la ingerència russa durant les eleccions de 2016.