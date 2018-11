La UE i Londres tanquen l'esborrany de la declaració política sobre les seves futures relacions

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha enviat als 27 estats membre un esborrany de la declaració política sobre les relacions futures del Regne Unit i la Unió Europea, i que té el vistiplau preliminar de Londres.

El text hauria de ser aprovat a la cimera extraordinària del Brexit d'aquest diumenge. Segons Tusk, el text està avalat per la Comissió Europea després que s'hagi acordat "a nivell de negociadors" i, "en principi, a nivell polític". Ara bé, encara queda pendent que els líders europeus li donin la llum verda, el que implicaria un últim impuls per a l'aprovació final de l'acord de retirada.

Si bé la setmana passada Brussel·les i Londres van arribar a un preacord sobre el text legal que estableix les condicions de sortida dels britànics, el bloc europeu ha ultimat en els darrers dies una resolució política per apuntalar el pacte de cara a la segona fase de les negociacions: la relació entre el Regne Unit i la UE.

Espanya és un dels estats membre amb més reserves sobre el text per les seves demandes respecte a l'estatus de Gibraltar en les futures converses. De fet, l'executiu de Pedro Sánchez ha demanat una menció tant al text legal com a la declaració política sobre la seva capacitat de veto.



Propers passos



Un cop la declaració política i l'acord de retirada rebin la llum verda dels 27 estats membre, el text haurà de passar pels respectius parlaments. Primer, pel britànic, on s'espera una votació a principis de desembre, i després per l'Eurocambra, on la votació està prevista per principis de març, segons fonts parlamentàries.