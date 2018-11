La CIA té proves que el príncep saudita va ordenar matar Khashoggi

La CIA té una gravació d'una trucada telefònica en què el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammad bin Salman, dóna l'ordre de «silenciar» el periodista saudita Jamal Khashoggi, que va ser assassinat al consolat d'Istanbul a mans d'agents saudites, segons el diari turc Hurriyet.

El periodista de Hurriyet Abdulkadir Selvi va assegurar que la directora de la CIA, Gina Haspel, «va assenyalar» durant el seu viatge a Ankara del mes passat l'existència d'una gravació d'una conversa telefònica entre Mohamed Bin Salman i el seu germà Khaled bin Salman, ambaixador de Riad a Washington.



«Silenciar» el periodista

En ella, els dos prínceps parlen sobre el «malestar» generat per les crítiques de Khashoggi a l'Administració saudita. En concret, a Bin Salman «se l'escolta donar una ordre per silenciar Jamal Khashoggi com més aviat millor». «El subsegüent assassinat és la confirmació definitiva d'aquesta ordre», va afegir Selvi.

El periodista turc va advertir a més que, en el cas que finalment es porti a terme una investigació internacional sobre la mort de Khashoggi, podrien sorgir més proves d'aquest tipus perquè «la CIA té més gravacions telefòniques».

Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar que no adoptarà cap càstig contra l'Aràbia Saudita per l'assassinat de Khashoggi i, a la pregunta de qui hauria llavors de retre comptes pel crim, va respondre que «potser el món», perquè «és un lloc molt salvatge».

El president dels Estats Units va tancar amb un «en absolut» la possibilitat que la seva Administració sancioni l'Aràbia Saudita per la mort del periodista crític amb el seu règim, de manera que per ara es limitarà a la «llista negra» d'individus concrets als quals va castigar recentment per la seva presumpta implicació directa en el crim.