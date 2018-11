Espanya reclama garantir "per escrit" la seva capacitat de veto sobre Gibraltar

Espanya ha reclamat que es garanteixi "per escrit" la seva capacitat de vetar que un futur acord sobre les relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit s'apliqui a Gibraltar. A la sortida de la reunió preparatòria a Brussel·les sobre la cimera extraordinària del Brexit de diumenge, el secretari d'estat espanyol per a la Unió Europea, Marco Aguiriano, ha afirmat que tenen "una promesa" del govern britànic segons la qual estan disposats a reconèixer que comparteixen la interpretació espanyola que l'acord de futures relacions no es podrà aplicar a Gibraltar si no hi ha un pacte previ entre Madrid i Londres sobre l'estatus del penyal. "Hem exigit que la facin pública abans del Consell Europeu", ha dit Aguiriano. Segons el secretari, un cop tinguin el compromís per escrit, el president Pedro Sánchez decidirà si aprova l'acord de sortida i la declaració política que l'acompanya.

Brussel·les espera donar aquest diumenge l'últim impuls per aprovar l'acord del Brexit en una cimera extraordinària. Els líders europeus han de decidir per consens si donen el vistiplau a la declaració política que apuntala el text de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Espanya, però, amenaça amb votar en contra de l'acord, i tot i que no cal unanimitat, el desacord podria fer començar amb mal peu la nova fase de les converses. Capacitat de vetD'altra banda, el secretari d'estat espanyol ha reconegut que, independentment d'aquesta garantia que demanen ara Londres i que posen com a condició per donar el vistiplau a l'acord de sortida, "al final" Espanya tindria "un veto" en la futura relació UE-Regne Unit, en tant que els parlaments nacionals l'hauran de votar i hi ha d'haver unanimitat entre els 27 estats membre de la UE. És a dir, que la capacitat de vet ja li confereixen ara mateix els tractats europeus. Tanmateix, el govern de Pedro Sánchez continua insistint a tenir garanties addicionals en la declaració política del Brexit que els líders europeus han de consensuar a la cimera."El que estem intentant evitar és que en comptes d'esperar a haver d'utilitzar aquest vet després de la negociació, ho aclarim tot perquè no es pugui arribar a tenir aquest dilema", ha explicat el secretari.