Un jutge cita Dani Mateo a declarar per un delicte d''ultratge a la bandera'

El magistrat titular del Jutjat d'Instrucció 47 de Madrid ha citat l'humorista Dani Mateo com a investigat pel seu sketch on se sonava el nas amb la bandera espanyola. Mateo haurà de comparèixer i prestar declaració acompanyat del seu advocat el dilluns 26 de novembre a partir de les 11:30 hores, segons han explicat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Ho farà fruit de la denúncia de l'organització Alternativa Sindical Policial, que el va denunciar per un delicte d'odi i un altre d'ultratge a la bandera pel seu gag a 'La Sexta'. Fruit d'aquell episodi, pel que ha hagut de demanar disculpes, elprograma 'El Intermedio', on treballa, va ser objecte també d'una campanya de boicot que va portar diversos marques a retirar la seva publicitat.