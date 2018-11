L'OCDE insta Espanya a vincular l'edat de jubilació a l'esperança de vida

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va tornar a recomanar al Govern que elimini els tipus reduïts de l'IVA, que aprovi nous impostos mediambientals i que vinculi l'edat de jubilació a l'esperança de vida com a receptes per millorar la sostenibilitat de l'estat de Benestar. «El període de referència aplicable a les rendes computables a efectes de pensió ha d'ampliar-se més fins a abastar tota la vida laboral del contribuent», suggereix l'organisme internacional, segons es desprèn de l'edició 2018 del seu informe Estudi Econòmic d'Espanya.

A més, tot i que les reformes portades a terme en els darrers anys van elevar l'edat de jubilació fins als 67 anys, l'OCDE considera que el Govern hauria de vincular l'edat de jubilació a la «variació de l'esperança de vida restant després dels 65 anys».

D'altra banda, en relació a les pensions, l'organisme presidit pel mexicà Ángel Gurría va afirmar que l'Executiu hauria d'estudiar «mesures addicionals i alternatives» que «fomentin» l'estalvi privat com a resposta als canvis anunciats per retallar les comissions dels plans privats de pensions.

En l'àmbit impositiu, l'OCDE aposta per rescatar una recomanació antiga, compartida pel Fons Monetari Internacional (FMI): aprovar nous impostos de caràcter mediambiental i augmentar la recaptació a través de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). «La fiscalitat segueix orientada cap a les rendes del treball, el que penalitza el creixement i l'ocupació, mentre que els impostos relacionats amb el medi ambient i l'IVA estan, en certa mesura, infrautilitzats», va postil·lar l'entitat.

Gurría va assegurar durant la seva visita a Espanya que la pujada del salari mínim plantejada pel Govern suposa un ajust que sobre aquesta «unitat de compte» en la mitjana dels països de l'OCDE, després que els nivells salarials a Espanya fossin molt baixos en comparació amb la resta d'Europa.