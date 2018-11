El PP portarà Sánchez a la comissió del Senat sobre el seu doctorat

El Partit Popular portarà Pedro Sánchez a la comissió del Senat sobre les irregularitats del seu doctorat, que començarà a funcionar a principis de desembre. Els senadors populars també cridaran a declarar els professors de la Universitat Camilo José Cela que li van donar un excel·lent cum laude i els representants dels programes de detecció de plagis, com Turnitin o Plagscan. El PP vol que Sánchez expliqui la seva versió a la cambra alta pels percentatges de plagi que han ofert diferents eines de programari. Una d'elles, Plagscan, arriba al 21%, mentre que Turnitin el rebaixa al 13%.

El PP va presentar el llistat de 15 senadors que formaran part de la comissió, creada ad hoc per investigar el títol habilitant del president del Govern, en el qual no hi ha el portaveu, Ignacio Cosidó, que actualment es troba a l'ull de l'huracà per un whatsapp que va reenviar als seus companys de partit en el qual es vantava del control polític del Consell General de Poder Judicial.

Per altra banda, la Fiscalia de Madrid ha sol·licitat a la jutge d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que no investigui l'exministra de Sanitat Carmen Montón en relació a les diligències que va obrir per delictes de suborn impropi i prevaricació pel màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere que va realitzar a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

El setembre passat, la magistrada va incoar diligències prèvies arran d'una denúncia anònima i va demanar a la universitat documentació sobre els estudis de postgrau de l'exministra socialista. Després de l'obertura de diligències, va donar trasllat a la Fiscalia perquè es pronunciés. Ara, el fiscal entén que Montón no ha de declarar com a investigada. La jutge ja ha donat trasllat a les parts perquè es pronunciïn sobre aquesta petició.

En un altre ordre de coses, l'abstenció dels diputats d'ERC i d'EH Bildu va permetre que el Ple del Congrés reprovés per segona vegada la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per la seva gestió al capdavant d'aquest Departament, i en concret per haver instat l'Advocacia de l'Estat a descartar el delicte de rebel·lió als líders separatistes empresonats.

El Ple va aprovar la moció presentada pel PP amb una votació molt ajustada en què va ser l'abstenció dels independentistes d'ERC i EH Bildu la que va inclinar la balança. El text dels populars va ser avalat per Ciutadans, UPN i Foro Asturias, que van sumar 167 vots, mentre que el PSOE, Units Podem, PNB, PDeCAT i Compromís van sumar 162 diputats en contra, de manera que la posició dels 11 parlamentaris d'ERC i Bildu era clau.